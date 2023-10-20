20.10.2023

Anglikan Kilisesi: İsrail, saldırıdan önce Gazze'deki hastanenin boşaltılmasını istedi

Anglikan Başpiskoposu Hosam Naoum, düzenlediği basın toplantısında, "Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri olmak üzere üç kez hastanenin boşaltılması yönünde bildirimde bulundular. Hastane salı günü bombalandı." dedi.