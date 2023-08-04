Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 1933'de doğan, ilk kez 1953'te vatani görevi için köyünden ayrılan Hastaoğlu, askerlik yaparken günlük tutmaya başladı.
İlkokul mezunu Hastaoğlu, bulduğu boş kağıtlara gün içinde yaşadıklarını yazarak başladığı alışkanlığını vatani görevinden döndükten sonra Oğuzlar'da da sürdürdü.
11 kız kardeşten sonra dünyaya geldiği için yöre halkınca "Kıymetli" lakabıyla bilinen Hastaoğlu 70 yıldır günlük tutma alışkanlığını terk etmedi.
Hastaoğlu, ilk sayfasına hediye edenin adını not alıp teşekkür notu eklediği ajandalarını evinde özenle saklıyor.
AA