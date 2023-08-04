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11 kız kardeşten sonra dünyaya geldiği için yöre halkınca "Kıymetli" lakabıyla bilinen Hastaoğlu 70 yıldır günlük tutma alışkanlığını terk etmedi.⁠ ⁠

İlkokul mezunu Hastaoğlu, bulduğu boş kağıtlara gün içinde yaşadıklarını yazarak başladığı alışkanlığını vatani görevinden döndükten sonra Oğuzlar'da da sürdürdü.⁠ ⁠

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 1933'de doğan, ilk kez 1953'te vatani görevi için köyünden ayrılan Hastaoğlu, askerlik yaparken günlük tutma ya başladı.⁠ ⁠

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