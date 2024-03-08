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Leyla Elaldı, sabah erken saatlerde İstanbul'dan ikinci durağı Edirne Kapıkule'ye hareket etti. Yol boyu 90'lar pop müzik şarkılarını dinleyen Elaldı, güzergahının son noktası Kapıkule'ye yaptığı teslimatın ardından, İzmir'e geri döndü.

Yolculuğunun ilk durağı İstanbul'da, Kadıköy ve Bayrampaşa hallerine mal indiren Elaldı, petrol istasyonundaki duraklama noktasında tır içinde geceledi.

Tırının yıkanması, detay temizliğini de kendisi yapan Elaldı, teslim edilecek malzemelerin yüklenmesinin ardından yolculuğuna, dikiz aynasında saçını tarayıp, makyaj yapıp, parfümünü sıkarak İzmir'den başladı.

Çalıştığı firmadaki tek kadın tır şoförü olan Elaldı'nın, İzmir'den İstanbul'a, İstanbul'dan Edirne'ye yaptığı 2 günlük seferi görüntülendi.

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