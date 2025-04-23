Milli insansız hava aracı Bayraktar TB3, kısa pistli gemiden otonom kalkış ve iniş yapabilen ilk SİHA olarak dünya havacılık tarihinde bir kez daha ilklere imza attı. 22 Nisan 2025 tarihinde Saros Körfezi’nde seyreden TCG Anadolu üzerinden gerçekleştirilen testlerde Bayraktar TB3, dört başarılı sorti tamamladı. Bu testlerle birlikte Bayraktar TB3’ün gemi platformlarından otonom uçuş yetkinliği bir kez daha teyit edildi.

Bayraktar TB3, TCG Anadolu’dan kalkış ve iniş testlerini tamamladı

Gerçekleştirilen test uçuşlarında TB3, kalkış ve iniş süreçlerini herhangi bir iniş destek sistemi olmadan tamamladı. Bu uçuşlarda Baykar tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli algoritmalar aktif görev aldı. Milli SİHA, tüm kalkış ve iniş işlemlerini yapay zekâ desteğiyle tam otonom olarak gerçekleştirdi. Son sorti gün batımında tamamlandı. Böylece Bayraktar TB3, TCG Anadolu’ya toplamda dört kez başarıyla iniş ve kalkış gerçekleştirmiş oldu.

Bayraktar TB3 bugüne kadar gerçekleştirdiği test uçuşlarında toplam 1.016 saat 42 dakika havada kaldı. 20 Aralık 2023 tarihinde yapılan uzun uçuş testinde 32 saat aralıksız uçarak 5.700 kilometrelik mesafe kat etti.