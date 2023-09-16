16.09.2023

Bin yıldır çözülemeyen bilmece: İskoçya'nın ünlü efsanesi Loch Ness canavarı yeniden gündemde

İskoçya'nın ünlü Loch Ness Gölü'nde yaşadığı iddia edilen ve bin yılı aşkın bir efsaneye dayanan Nessie adlı canavar, varlığına dair net kanıt olmamasına rağmen bugün hala bilim insanlarının çözmeye çalıştığı sır olarak kalmaya devam ediyor.