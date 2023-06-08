Bir kilo 600 gram doğan bebek, nadir yapılan ameliyatla "körlük" riskinden kurtuldu
Kalıcı görme kaybına yol açan "prematüre retinopatisi" hastalığı ile dünyaya gelen bebeğin sağlıklı görebilmesi için Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan özel cerrahi operasyonun tüm aşamaları görüntülendi.
Bir kilo 600 gram doğan bebek, nadir yapılan ameliyatla "körlük" riskinden kurtuldu
Kalıcı görme kaybına yol açan "prematüre retinopatisi" hastalığı ile dünyaya gelen bebeğin sağlıklı görebilmesi için Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan özel cerrahi operasyonun tüm aşamalarını AA ekibi görüntüledi.