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Bir kilo 600 gram doğan bebek, nadir yapılan ameliyatla "körlük" riskinden kurtuldu

Kalıcı görme kaybına yol açan "prematüre retinopatisi" hastalığı ile dünyaya gelen bebeğin sağlıklı görebilmesi için Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan özel cerrahi operasyonun tüm aşamalarını AA ekibi görüntüledi.

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