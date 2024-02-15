Çekya'da İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarına karşı protesto
Çekya'nın başkenti Prag'da İsrail'in Refah kentine yönelik devam eden saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenlendi. İsrail'in Prag Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler acil ateşkes çağrısında bulundu.
Çekya'da İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarına karşı protesto
Çekya'nın başkenti Prag'da İsrail'in Refah kentine yönelik devam eden saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenlendi. İsrail'in Prag Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler acil ateşkes çağrısında bulundu.