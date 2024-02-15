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Çekya'nın başkenti Prag'da İsrail'in Refah kentine yönelik devam eden saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenlendi. İsrail'in Prag Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler acil ateşkes çağrısında bulundu.

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