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Millet bahçeleri Ankaralılar için nefes ve etkinlik alanı oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Zorla erken yaşta evlilik asla taviz vermeyeceğimiz bir konu

Silikon Vadisi'nde ''Davut ve Golyat'' savaşı: Musk ve diğerleri

Bakan Mehmet Özhaseki, İller Bankası Macunköy Tesisleri'nde, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmalarına ilişkin "Yerinde Dönüşüm" projesinin detaylarını açıkladı.

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