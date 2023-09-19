Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi) Atacağımız böyle bir adımla yeni bir dünyayı inşa etme fırsatını bulacağız. Körfez ülkelerinin çok kararlı olduğunu gördük. Biz de kararlıyız." dedi.

AA