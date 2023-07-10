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ABD'de gemide çıkan yangına müdahale eden itfaiyeci öldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılay'ımızın simgesi kırmızı hilal, tüm mazlum ve mağdurlara umut aşılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Kristersson'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson görüştü.

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