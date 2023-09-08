AA- Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Osman Aşkın Bak, 16-24 Eylül tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Serbest Güreş Milli Takımı'nı Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde ziyaret etti.
AA- Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Osman Aşkın Bak, 16-24 Eylül tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Serbest Güreş Milli Takımı'nı Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde ziyaret etti.
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