AA
Üsküdar Meydanı'nda açılan "Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi"nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 20 yılda hayallerden gerçeğe dönüşen projeler dijital deneyim alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
AA
Üsküdar Meydanı'nda açılan "Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi"nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 20 yılda hayallerden gerçeğe dönüşen projeler dijital deneyim alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
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|Takım
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|Takım
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|Takım
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|Takım
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