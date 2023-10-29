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Türk savunma sanayisinin Cumhuriyet'in 100. yılına armağanları: BAYRAKTAR TB3 ve KIZILELMA

ABD’nin Ukraynalı ve Filistinli sivillere karşı ayrımcı tutumu dikkat çekti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yılının coşkuyla kutlanması için İstanbul'un farklı noktalarında kurulan dijital sergiler ve üç boyutlu gösteriler üçüncü gününde devam ediyor.

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