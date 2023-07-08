Bu içeriğe tepkiniz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Zorla erken yaşta evlilik asla taviz vermeyeceğimiz bir konu

Silikon Vadisi'nde ''Davut ve Golyat'' savaşı: Musk ve diğerleri

ABD'de gemide çıkan yangına müdahale eden itfaiyeci öldü

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan ve sağ bacağı ampute edilen 35 yaşındaki Mustafa Cezayiroğlu, Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi'nde yapılan protez sayesinde 5 ay sonra tekrar ayağa kalktı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.