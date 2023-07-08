Depremde bacağını kaybeden genç, 5 ay sonra ilk adımlarını attı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan ve sağ bacağı ampute edilen 35 yaşındaki Mustafa Cezayiroğlu, Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi'nde yapılan protez sayesinde 5 ay sonra tekrar ayağa kalktı.
Depremde bacağını kaybeden genç, 5 ay sonra ilk adımlarını attı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan ve sağ bacağı ampute edilen 35 yaşındaki Mustafa Cezayiroğlu, Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi'nde yapılan protez sayesinde 5 ay sonra tekrar ayağa kalktı.