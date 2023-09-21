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İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin önemli kentlerinden Granada 'da Endülüs İslam dönemi nden (711-1492) kalma bir Müslüman mezarlığı , restorasyon halindeki binanın zemininde yürütülen kazılarda gün yüzüne çıkarıldı.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin önemli kentlerinden Granada'da Endülüs İslam döneminden (711-1492) kalma bir Müslüman mezarlığı, restorasyon halindeki binanın zemininde yürütülen kazılarda gün yüzüne çıkarıldı.

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