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Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül 'ün vefatından 2 ay önce ailesiyle horon oynadığı görüntü sosyal medyada ilgi gördü.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün vefatından 2 ay önce ailesiyle horon oynadığı görüntü sosyal medyada ilgi gördü.

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