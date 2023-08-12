Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün vefatından 2 ay önce ailesiyle horon oynadığı görüntü sosyal medyada ilgi gördü.
AA
Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün vefatından 2 ay önce ailesiyle horon oynadığı görüntü sosyal medyada ilgi gördü.
AA
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