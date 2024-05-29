Bu içeriğe tepkiniz

Filistinliye yakınları gözyaşlarıyla veda etti

Şiddetli saldırıların ardından Gazzeliler yeniden göç ediyor

Fransa 'da meclis haberlerini yayımlayan LCP kanalına göre, oturumda Filistin bayrağı açtığı için Delogu'ya 15 gün meclisten men cezası verildi.

Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ise Delogu'nun Filistin bayrağı açması üzerine oturuma ara verdi.

Fransa'da muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Sebastien Delogu, meclis oturumda Filistin bayrağı açtığı için 15 gün uzaklaştırma cezası aldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.