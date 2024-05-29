Şiddetli saldırıların ardından Gazzeliler yeniden göç ediyor
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 235 gündür aralıksız devam ederken İsrail saldırılarının şiddetlendiği Gazze'nin güneyindeki Refah'a sığınmış Filistinliler yeniden yerinden ediliyor.
Refah'a yönelik şiddetli saldırıların ardından Gazzeliler yeniden göç ediyor
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 235 gündür aralıksız devam ederken İsrail saldırılarının şiddetlendiği Gazze'nin güneyindeki Refah'a sığınmış Filistinliler yeniden yerinden ediliyor.