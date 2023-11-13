İsrail’deki işgal karşıtı Yahudiler, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki topyekün ablukasını ve saldırılarını sonlandırarak ateşkes ilan edilmesini isterken, yaşanan sorunun esas kaynağının İsrail’in Filistin’deki işgali olduğuna dikkati çekiyorlar.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sonlandırmasını ve ateşkes ilan edilmesini isteyen İsrailli Yahudiler, son haftalarda Tel Aviv’de gösteriler düzenliyor.

Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için düzenlenen ana akım gösterilere katılırken, onlara oranla daha az sayıdaki işgal karşıtı grup ise ateşkes çağrısı yaparak Gazze'deki savaşa karşı çıkan gösteriler düzenliyor.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında esir takası da yapılmasını isteyen savaş karşıtı göstericiler, İngilizce ve İbranice, "Bir an önce ateşkes", "Hemen şimdi esir takası" ve "Savaşın kazananı olmaz", "Hastaneleri bombalamak, suyu kesmek, aç bırakmak, çocukları katletmek: Bunlar kendini savunma hakkı değildir" yazılı pankartlar taşıyor.

İşgal karşıtları, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve esir takası yapılması yönündeki taleplerini dile getirirken, tüm bu ölümlerin ve acıların kaynağının İsrail’in Filistin’de uyguladığı işgal ve apartheid rejimi olduğuna dikkati çektiler.

AA