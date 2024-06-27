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Azerbaycan askerleri Türkiye-Çekya maçını coşkuyla takip etti

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları 8 ayı aşkındır aralıksız devam ediyor. İsrail Gazze şehrinin doğusundaki Şucaiye bölgesinde yer alan Hasaneyn ailesinin evini uyarı yapmadan hedef aldı.

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