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Elektrik sektörüne 2 yılda 4 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

İsrail ordusunun devam eden saldırıları ve Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle Gazze Şeridi'ne gitmesi planlanan insani yardım ve ticari ürün taşıyan 2 binden fazla tırın Mısır tarafında beklemek zorunda kaldığı bildirildi.

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