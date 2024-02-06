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Türkiye dünyada kendi sinyalizasyon sistemini yapan 5 ülkeden biri oldu

60 günde tamamlanan hastanede 180 bin poliklinik hizmeti verildi

Türkiye, geçen yıl şubat ayında " asrın felaketi " olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin acısıyla sarsıldı. 14 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen deprem nedeniyle ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edildi.

Türkiye, geçen yıl şubat ayında "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin acısıyla sarsıldı. 14 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen deprem nedeniyle ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edildi.

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