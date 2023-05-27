Göçe zorlanan Bulgaristan Türkleri Belene Kampı'nda yaşadıklarını unutamıyor
Bulgaristan'ın 1984-1989'da uyguladığı asimilasyon politikasına karşı çıktığı gerekçesiyle birçok zulme maruz kalan Bulgaristan Türkü Fahri Yaşaroğlu, Belene Kampı'nda yaşadıklarını ve Türkiye'ye geliş sürecini anlattı.
Göçe zorlanan Bulgaristan Türkleri Belene Kampı'nda yaşadıklarını unutamıyor
Bulgaristan'ın 1984-1989'da uyguladığı asimilasyon politikasına karşı çıktığı gerekçesiyle birçok zulme maruz kalan Bulgaristan Türkü Fahri Yaşaroğlu, Belene Kampı'nda yaşadıklarını ve Türkiye'ye geliş sürecini anlattı.