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MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü, "gök vatanın koruyucuları" olan hava araçlarının bakım, onarım ve modernizasyonunu NATO standartlarında yaparak kesintisiz ve sorunsuz uçmalarını sağlıyor.

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