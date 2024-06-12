"Gök vatanın koruyucuları"na NATO standartlarında bakım
MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü, "gök vatanın koruyucuları" olan hava araçlarının bakım, onarım ve modernizasyonunu NATO standartlarında yaparak kesintisiz ve sorunsuz uçmalarını sağlıyor.
"Gök vatanın koruyucuları"na NATO standartlarında bakım FPV dron ile görüntülendi
MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü, "gök vatanın koruyucuları" olan hava araçlarının bakım, onarım ve modernizasyonunu NATO standartlarında yaparak kesintisiz ve sorunsuz uçmalarını sağlıyor.