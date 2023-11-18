Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Cennetabat köyündeki Şehit Havacı Er Nurettin Manaz İlkokulu öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, Anıtkabir'de tutulan saygı nöbetini canlandırdı.
Milli Savunma Bakanlığı, görüntülerin Iğdır Valiliğince paylaşılmasının ardından öğrencilerin Anıtkabir'i görme hayalini gerçekleştirmek için program düzenledi.
Program dahilinde Iğdır'dan Ankara'ya getirilen 5 öğrenci öğretmenleriyle Anıtkabir'i gezerek, Atatürk'ün ebedi istirahatgahını yakından görme fırsatı buldu.
Çocuklar Türk bayraklarıyla, Mehmetçiğin nöbet değişimine yanlarında yürüyerek eşlik etti.
AA