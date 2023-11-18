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Batı Şeria’da neler oluyor?

Çocuklar Türk bayraklarıyla, Mehmetçiğin nöbet değişimine yanlarında yürüyerek eşlik etti.

Milli Savunma Bakanlığı, görüntülerin Iğdır Valiliğince paylaşılmasının ardından öğrencilerin Anıtkabir'i görme hayalini gerçekleştirmek için program düzenledi.

Iğdır 'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Cennetabat köyündeki Şehit Havacı Er Nurettin Manaz İlkokulu öğrenciler i, 10 Kasım Atatürk 'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, Anıtkabir 'de tutulan saygı nöbeti ni canlandırdı.

Iğdır'da Ata'ya saygı nöbetini canlandıran öğrenciler, Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.

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