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"Nereye gidelim ne yapalım bilmiyoruz"

Yunuslar, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik etti

İtalya'da sahipsiz hayvanlar meselesinde kısırlaştırma ve barınaklar kilit önem taşıyor

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