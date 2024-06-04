İtalya'da sahipsiz hayvanlar meselesinde kısırlaştırma ve barınaklar kilit önem taşıyor
Cadde ve sokaklarında sahipsiz hayvanlara rastlanmayan İtalya'da, bu konunun çözümünde zorunlu kısırlaştırma politikası, belediye destekli barınaklar ve çip takılması gibi uygulamaları getiren 1991'de kanunlaşan "281" numaralı yasa büyük rol oynuyor.
İtalya'da sahipsiz hayvanlar meselesinde kısırlaştırma ve barınaklar kilit önem taşıyor
Cadde ve sokaklarında sahipsiz hayvanlara rastlanmayan İtalya'da, bu konunun çözümünde zorunlu kısırlaştırma politikası, belediye destekli barınaklar ve çip takılması gibi uygulamaları getiren 1991'de kanunlaşan "281" numaralı yasa büyük rol oynuyor.