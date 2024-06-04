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"Nereye gidelim ne yapalım bilmiyoruz"

Yunuslar, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik etti

İtalya'da sahipsiz hayvanlar meselesinde kısırlaştırma ve barınaklar kilit önem taşıyor

Cadde ve sokaklarında sahipsiz hayvanlara rastlanmayan İtalya'da, bu konunun çözümünde zorunlu kısırlaştırma politikası, belediye destekli barınaklar ve çip takılması gibi uygulamaları getiren 1991'de kanunlaşan "281" numaralı yasa büyük rol oynuyor.

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