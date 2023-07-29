Kerbela'da şehit edilen Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınları matemin 1384. yılında Irak'ta anıldı. Muharrem Ayı'nın onuncu günü olan "Aşura" nedeniyle Kerbela'da matem töreni düzenlendi.
AA
Kerbela'da şehit edilen Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınları matemin 1384. yılında Irak'ta anıldı. Muharrem Ayı'nın onuncu günü olan "Aşura" nedeniyle Kerbela'da matem töreni düzenlendi.
AA
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