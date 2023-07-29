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Marmara Denizi'ndeki baskı unsurları canlı türlerini tehdit ediyor

Kerbela 'da şehit edilen Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınları matemin 1384. yılında Irak 'ta anıldı. Muharrem Ayı'nın onuncu günü olan " Aşura " nedeniyle Kerbela'da matem töreni düzenlendi.

Kerbela'da şehit edilen Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınları matemin 1384. yılında Irak'ta anıldı. Muharrem Ayı'nın onuncu günü olan "Aşura" nedeniyle Kerbela'da matem töreni düzenlendi.

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