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Yeşil Sol Parti müşahitleri diğer sandık müşahitlerine saldırdı

Bakan Kirişci: Bu yıl rekoltenin yüksek olmasını bekliyoruz

Doğanşehir'de depremzedeler için yapılan kalıcı konutların inşası sürüyor

Türk Savunma sanayisine adanmış bir ömür: Özdemir Bayraktar

Başkentte sağanak taşkınlara sebep oldu

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, TOKİ'nin İslahiye'de yapımının sürdürdüğü deprem konutlarının tesliminin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

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