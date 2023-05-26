İslahiye'deki deprem konutlarının 29 Ekim'de teslim edilmesi hedefleniyor
Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, TOKİ'nin İslahiye'de yapımının sürdürdüğü deprem konutlarının tesliminin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirilmesini hedeflediklerini söyledi.
İslahiye'deki deprem konutlarının 29 Ekim'de teslim edilmesi hedefleniyor
Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, TOKİ'nin İslahiye'de yapımının sürdürdüğü deprem konutlarının tesliminin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirilmesini hedeflediklerini söyledi.