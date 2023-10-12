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İsrail'in yoğun bombardımana tuttuğu Gazzeliler okullara göç ediyor

Hollanda'da Türk kökenli siyasetçiye 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanımadığı için baskı

İstanbul'da bazı metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı

- Tarım arazilerini ve su kaynaklarını tehdit edebiliyor

- Patladıktan sonra yerde yanmaya devam eden beyaz fosfor parçacıkları, yangınlara neden oluyor

- Yanma bir kez başladığında durdurulamıyor

- Yanma vücut içerisinden cildin altında sürüyor ve ciddi kimyasal yanıklar oluşuyor

- Fosfor bombası dumanını teneffüs eden kişi havasızlıktan boğuluyor

• Beyaz fosfor parçacıkları bomba patladıktan sonra etrafa dağılıyor ve hızla yanmaya başlıyor

• Beyaz fosfor adı verilen kimyasal bir madde içeren patlayıcı silah

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