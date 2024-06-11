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Filistin'deki insanlık dramını yansıtan kostümler giyen STK üyeleri, Mimar Sinan üst geçidinde bir süre yere yatarak vatandaşların dikkatini çekmeye çalıştı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan grup, üst geçitleri kullanan vatandaşları yarınki "Kocaeli Büyük Filistin Eylemi"ne davet etti.

" Kocaeli Filistin İçin Ayakta" sloganıyla şehir merkezindeki Mimar Sinan, Turgut Özal, Necmettin Erbakan ve Adnan Menderes üst geçitlerinde buluşan 200'ü aşkın sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi, köprülere İsrail'i kınayan pankartlar astı.

Kocaeli'de çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, yarın yapılacak büyük Filistin eylemi öncesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

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