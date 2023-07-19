İSTANBUL AA- Doç. Dr. Hamit Ayberk, son yıllarda İstanbul'un kırsalında artış gösteren haziran böceğinin insanı ısırmadığını ancak bitkilere zarar verdiğinden bu türle doğal yöntemlerle mücadele edilmesi gerektiğini bildirdi.
İSTANBUL AA- Doç. Dr. Hamit Ayberk, son yıllarda İstanbul'un kırsalında artış gösteren haziran böceğinin insanı ısırmadığını ancak bitkilere zarar verdiğinden bu türle doğal yöntemlerle mücadele edilmesi gerektiğini bildirdi.
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