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İSTANBUL AA- Doç. Dr. Hamit Ayberk, son yıllarda İstanbul'un kırsalında artış gösteren haziran böceğinin insanı ısırmadığını ancak bitkilere zarar verdiğinden bu türle doğal yöntemlerle mücadele edilmesi gerektiğini bildirdi.

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