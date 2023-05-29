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Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başında

YSK Başkanı Yener: "YSK'ya veri akışında problem yoktur, siyasi partilerimizle de paylaşılmaktadır"

İstanbul'un fetih güzergahı FPV dron ile havadan görüntülendi

İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü nedeniyle Fatih Sultan Mehmet'in 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece 72 parça kadırgayı karadan yürütülerek Haliç'e indirdiği güzergah, Anadolu Ajansı tarafından FPV dron ile görüntülendi

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