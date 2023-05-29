İstanbul'un fetih güzergahı FPV dron ile havadan görüntülendi
İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü nedeniyle Fatih Sultan Mehmet'in 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece 72 parça kadırgayı karadan yürütülerek Haliç'e indirdiği güzergah, Anadolu Ajansı tarafından FPV dron ile görüntülendi
İstanbul'un fetih güzergahı FPV dron ile havadan görüntülendi
İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü nedeniyle Fatih Sultan Mehmet'in 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece 72 parça kadırgayı karadan yürütülerek Haliç'e indirdiği güzergah, Anadolu Ajansı tarafından FPV dron ile görüntülendi