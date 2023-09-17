Hayvan haklarının korunmasını anayasal olarak ilk garanti eden ülke İsviçre'de, sahipsiz hayvanlara, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan, gönüllülerin desteklediği hayvan barınaklarında bakılıyor.
AA
Hayvan haklarının korunmasını anayasal olarak ilk garanti eden ülke İsviçre'de, sahipsiz hayvanlara, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan, gönüllülerin desteklediği hayvan barınaklarında bakılıyor.
AA
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