Rize
İyidere Lojistik Limanı Projesi inşaatı şantiyesinde incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, lojistik sektörünün birbiriyle bütünleşen dünya ekonomisinin ve uluslararası ticaretin temel dinamosu olduğunu söyledi.
AA
İyidere Lojistik Limanı Projesi inşaatı şantiyesinde incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, lojistik sektörünün birbiriyle bütünleşen dünya ekonomisinin ve uluslararası ticaretin temel dinamosu olduğunu söyledi.
AA
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