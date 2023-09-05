04.09.2023

İyidere Lojistik Limanı 2025 yılında faaliyete geçecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İyidere Lojistik Limanı'nın Rize'nin geleceğine vurulan bir mühür olduğunu belirterek, "Başta Rize olmak üzere tüm bölgenin kalkınma hızına hız katacak bir lokomotif olacaktır." dedi.