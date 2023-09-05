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İyidere Lojistik Limanı Projesi inşaatı şantiyesinde incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, lojistik sektörünün birbiriyle bütünleşen dünya ekonomisinin ve uluslararası ticaretin temel dinamosu olduğunu söyledi.

AA