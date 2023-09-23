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KOCAELİ AA- Kanuni Sultan Süleyman tarafından İstanbul-Bağdat yolu üzerinde yer alan mevkide Mimar Sinan 'a inşa ettirilen, 3 kemerli 54 metre uzunluğunda ve 6,5 metre genişliğindeki taş köprüde 2021'de restorasyon çalışmaları başladı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yer alan 5 asırlık Sultan Süleyman Köprüsü, 2 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından yenilenen yüzüyle tarihe tanıklık etmeye devam ediyor.

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