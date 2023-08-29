Amerikan tarihi üzerine araştırmalar yapan Colorado dergisinin (The Colorado Magazine) Yayın Direktörü ve Genel Yayın Yönetmeni Sam Bock, ABD'deki ırkçı Ku Klux Klan (KKK) örgütüne ilişkin, "Bugün Amerika'da, Klan'ın beyaz üstünlükçü, anti-semitik, Hristiyan milliyetçi ideallerinin büyümeye devam ettiğini söylemek kesinlikle yanlış olmaz.

KKK'nin modern biçimleri Proud Boys gibi gruplarla ABD'nin dört bir yanında internette ve gerçek dünyada gelişen çok sayıda Neonazi grubu tarafından temsil ediliyor." dedi.

AA