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Depremzedeler için köy evleri inşa ediliyor

Kut'ül-Amare Kuşatması, vatan topraklarını savunmak için yanıp tutuşan General Halil Kut 'un önderliğinde gerçekleşti. Bu destansı çarpışma, toprağın bağrında ateşlenen bir kahramanlık hikayesi olarak tarih sayfalarına kazındı.

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