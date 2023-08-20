Kut'ül-Amare Kuşatması, vatan topraklarını savunmak için yanıp tutuşan General Halil Kut'un önderliğinde gerçekleşti. Bu destansı çarpışma, toprağın bağrında ateşlenen bir kahramanlık hikayesi olarak tarih sayfalarına kazındı.
AA
Kut'ül-Amare Kuşatması, vatan topraklarını savunmak için yanıp tutuşan General Halil Kut'un önderliğinde gerçekleşti. Bu destansı çarpışma, toprağın bağrında ateşlenen bir kahramanlık hikayesi olarak tarih sayfalarına kazındı.
AA
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