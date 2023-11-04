Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca 2 bin 405 Mehmetçiğin katılımıyla yapılan tırmanışın görüntülerinin yer aldığı videoyu paylaştı.

AA