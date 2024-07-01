01.07.2024

Meyve yaprağından elde edilecek bitkisel proteinle daha az sera gazı salınacak

ODTÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süreyya Özcan Kabasakal, "Üzüm, elma, kavun ve çilek yaprakları üzerinde çalışıyoruz çünkü bu ürünlerin özellikle üretim hacmi çok geniş ve doğal olarak atık hacmi de çok fazla." dedi.