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"Burada yetişmez" denilen biberi yetiştirdi. Sonuç ne oldu?

HÜRJET, Türk Yıldızları ile tarihi uçuşa imza attı

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Bakanlığın sosyal medya hesabından görüntülerle birlikte, "Hava Kuvvetlerimizin gösteri ekibi Türk Yıldızları , Ankara'da ilk kez gerçekleştirilen TEKNOFES'te nefes kesen gösteri uçuşu gerçekleştirdi." mesajı yayınlandı.

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