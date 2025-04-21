Başkent Moskova'da, Müzik Evi'nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Uluslararası Çocuk Şenliği programına Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, yüzlerce Türk ve Rus vatandaşı katıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin koordinasyonuyla gerçekleştirilen program çerçevesinde başta Türkiye ve Rusya olmak üzere 15 ülkeden 150 çocuk sahne aldı.

İstiklal Marşı ve Atatürk ile ilgili şiirlerin okunmasının yanı sıra, piyes, dans, farklı ülkelerin halk oyunları gösterisinin yapıldığı etkinlikte, Rusya Dışişleri Bakanlığının Çocuk Korosu ve Moskova Türk Kadınlar Organizasyonu Çocuk Korosu şarkılar seslendirdi.

Büyükelçi Bilgiç, programda yaptığı konuşmada, TBMM'nin 105. yıl dönümünü Türkiye'den binlerce kilometre uzakta hep birlikte kutladıklarını belirterek, "Bundan tam 105 yıl önce Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde yeni bir yol açan, aydınlık yarınlara umutla bakılmasını sağlayan Büyük Millet Meclisimiz, Gazi Mustafa Kemal liderliğinde açıldı ve ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ düsturu altın harflerle tarihe kazındı." ifadelerini kullandı.

23 Nisan'ın Türk milleti için bir dönüm noktası, bir milletin küllerinden doğuşunun sembolü ve Cumhuriyet'e giden yolda en parlak başlangıçlardan biri olduğunu kaydeden Bilgiç, "Bu önemli günün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza bayram olarak hediye edilmesi, tesadüften öte bir anlama sahiptir. Çünkü çocuklar dünyanın ortak umudu ve geleceğin yegane temsilcileridir." diye konuştu.

Ayrıca Bilgiç, farklı ülkelerden müziklerin ve dans gösterilerinin yer aldığı bu şenliğin, 23 Nisan'ın anlam ve ruhuna yakışır şekilde, Türk ve Rus çocuklar başta olmak üzere, pek çok farklı ülkeden çocuğun katılımıyla icra edildiğini dile getirdi.

Etkinlik, çocuklarla sahnede toplu fotoğraf çekiminin yapılmasıyla son buldu.