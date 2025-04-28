Soruşturma kapsamında istasyonun mesul müdürü ile sahibi gözaltına alındı.

Samsun-Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde bulunan oto yıkama parkına saat 23.00 sıralarında toprak kaydığı ve kaya parçaları düştüğü bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan 4 kişilik aileden 31 yaşındaki anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler, baba Adem Kaya (35) ve çocukları Ayla Kaya (7) ile Açelya Lina Kaya'ya (5) ulaştı. Toprak altından çıkarılan baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Sol kalça ve omuzunda kırıklar tespit edilen Çiğdem Kaya, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Kaya'nın sol kalçası ve omzu ameliyattan sonra alçıya alındı. Burnunda da lezyonları bulunan Kaya'nın serviste tedavisi devam ediyor.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, bir ailenin araçlarını yıkarken göçük meydana geldiğini söyledi.

Ailenin 4 kişilik olduğunu vurgulayan Vali Tavlı, "Annemizi hastaneye ulaştırdık. Ayağında kırıklar var şu anda ameliyata alındı. Baba ve 2 çocuğunu da göçük altından çıkardık ve hastaneye sevk ettik. Hastaneden aldığımız bilgiye göre baba ve 2 yavrumuzu maalesef kaybettik." dedi.

Tavlı, göçük altında başka bir kişi olmadığını sözlerine ekledi.

Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Samsun'un Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun bulunduğu yerde meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralı olarak çıkarılan ve tedavi altına alınan vatandaşa acil şifa diledi.

Bakan Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."

Akaryakıt istasyonunun müdürü ile sahibi gözaltına alındı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen akaryakıt istasyonunun mesul müdürü K.Y. ile sahibi Z.G. gözaltına alındı.

Heyelanla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaralı anne Çiğdem Kaya'nın (31) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Hayatını kaybeden baba Adem Kaya (35) ve çocukları Ayla Kaya (7) ile Açelya Lina Kaya'nın (5) Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığındaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenazelerin Terme ilçesi Akçaykaracalı Mahallesi'nde ikindi vakti toprağa verileceği öğrenildi.