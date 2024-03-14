Savaş karşıtı aktivistler, sanatçı Banksy'nin eserine Filistin yanlısı mesaj bıraktı
İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek isteyen savaş karşıtı aktivistler, dün gece İtalya'nın Napoli kentindeki İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin "Madonna with the gun" adlı eserine Filistin yanlısı mesaj bıraktı.
Savaş karşıtı aktivistler, sanatçı Banksy'nin eserine Filistin yanlısı mesaj bıraktı
İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek isteyen savaş karşıtı aktivistler, dün gece İtalya'nın Napoli kentindeki İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin "Madonna with the gun" adlı eserine Filistin yanlısı mesaj bıraktı.