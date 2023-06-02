SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Duran: Büyük Türkiye zaferi yepyeni bir kalkınma hamlesinin adıdır
SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, "Büyük Türkiye zaferi, bütün toplumsal kesimleri kucaklayarak, harekete geçirerek ortaya çıkarılacak olan başarının, yepyeni bir kalkınma hamlesinin adıdır." dedi.
SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Duran: Büyük Türkiye zaferi yepyeni bir kalkınma hamlesinin adıdır
SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, "Büyük Türkiye zaferi, bütün toplumsal kesimleri kucaklayarak, harekete geçirerek ortaya çıkarılacak olan başarının, yepyeni bir kalkınma hamlesinin adıdır." dedi.