İzzet Paşa Mahallesi'nde lokanta işleten Mehmet Demirel, müşterisinin soluk borusuna yemek kaçtığını fark etti. Demirel, Heimlich manevrası uygulayarak nefes borusuna kaçan yemeği çıkmasını sağladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
AA
İzzet Paşa Mahallesi'nde lokanta işleten Mehmet Demirel, müşterisinin soluk borusuna yemek kaçtığını fark etti. Demirel, Heimlich manevrası uygulayarak nefes borusuna kaçan yemeği çıkmasını sağladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
AA
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