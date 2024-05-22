THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 1933 yılında Curtiss King Bird D2 tipi uçak ile yolculuğa başlayan şirkette, 91 yıllık tarihi boyunca filosunda yer alan uçakların parçaları kullanılarak "Türkiye'nin Kanatları" isimli bir proje hazırlandı.

Heykeltıraş Selçuk Yılmaz, metal uçak parçalarından yaklaşık 4 ton ağırlığında, kanat açıklığı 9 metre, uzunluğu 6 metre ve yüksekliği 2 metre 40 santimetre uçak heykeli oluşturdu.

"Sürdürülebilirlik" temasıyla öne çıkarılan proje kapsamında, THY'nin kuruluşundan bugünlere gelişini anlatan reklam filmi de çekildi.