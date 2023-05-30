30.05.2023

Tınaz Tırpan: Futbolcum iyi top oynuyorsa keyif alırdım

A Mili Futbol Takımı ile Anadolu'dan birçok ekibin yanı sıra Güney Kore'den bir takımın da teknik direktörlüğünü yapmış 84 yaşındaki Tınaz Tırpan, futbolda başarının takım ruhuyla, her şeyin severek ve fedakarca yapılmasıyla gelebileceğini söyledi.