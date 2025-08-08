Dağlıoğlu Mahallesi'nde yaşayan Finco Ayırbas, gazetecilere, evinin olduğu Bahçelievler Caddesi'nde yaklaşık 2 ay önce hat kazısı nedeniyle çalışma yapıldığını söyledi.

Çalışmanın ardından yoldaki çukurların üzerine asfalt dökülmediğini öne süren Ayırbas, ortaya çıkan tozdan rahatsız olduğunu ifade etti.

Ayırbas, yoldaki çukurlardan kaynaklanan tozu engellemek için hem komşularından hem de çöpten eski halıları topladığını belirtti.

Halıları çukurların üzerine sererek tozun kalkmasına engel olduğunu anlatan Ayırbas, bir an önce yola asfalt dökülmesini istedi.