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İsrail saldırılarında Zahir ve Şeluf ailelerinden 17 Filistinli öldü

TRT Haber sunucusu Kozluklu, İsrailli tarafından ölümle tehdit edildi

İsrail'in "soykırımını" Gazze Şeridi sınırı yakınındaki Sderot kentinden Türk halkına duyurmaya çalışan TRT Haber sunucusu Fuat Kozluklu, kendisinin İsrailli bir kişi tarafından Türkçe ölümle tehdit edildiğini belirtti.

İsrail'in "soykırımını" Gazze Şeridi sınırı yakınındaki Sderot kentinden Türk halkına duyurmaya çalışan TRT Haber sunucusu Fuat Kozluklu, kendisinin İsrailli bir kişi tarafından Türkçe ölümle tehdit edildiğini belirtti.

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