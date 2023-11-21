İsrail'in "soykırımını" Gazze Şeridi sınırı yakınındaki Sderot kentinden Türk halkına duyurmaya çalışan TRT Haber sunucusu Fuat Kozluklu, kendisinin İsrailli bir kişi tarafından Türkçe ölümle tehdit edildiğini belirtti.

AA