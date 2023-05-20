Türk Yahudisi aile İsrail makamlarının 9 aydır kendilerinden kopardığı bebekleri için mücadele veriyor
Türk Yahudisi aile İsrail makamlarının 9 aydır kendilerinden kopardığı bebekleri için mücadele veriyor İsrailli bir Türk Yahudisi aile, 1 aylıkken beyin kanaması şikayetiyle hastaneye kaldırdıkları bebeklerinin, doğuştan genetik hastalığa işaret eden bulgulara rağmen “suistimal” iddiasıyla ellerinden alınmasına karşı 9 aydır amansız mücadele veriyor.
Türk Yahudisi aile İsrail makamlarının 9 aydır kendilerinden kopardığı bebekleri için mücadele veriyor
İsrailli bir Türk Yahudisi aile, 1 aylıkken beyin kanaması şikayetiyle hastaneye kaldırdıkları bebeklerinin, doğuştan genetik hastalığa işaret eden bulgulara rağmen “suistimal” iddiasıyla ellerinden alınmasına karşı 9 aydır amansız mücadele veriyor.