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Fantastik bir yolculuk: İstanbul Sihir Müzesi

MSB'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

60 günde tamamlanan Defne Devlet Hastanesi hızlandırılmış video tekniği ile görüntülendi

Türk Yahudisi aile İsrail makamlarının 9 aydır kendilerinden kopardığı bebekleri için mücadele veriyor

İsrailli bir Türk Yahudisi aile, 1 aylıkken beyin kanaması şikayetiyle hastaneye kaldırdıkları bebeklerinin, doğuştan genetik hastalığa işaret eden bulgulara rağmen “suistimal” iddiasıyla ellerinden alınmasına karşı 9 aydır amansız mücadele veriyor.

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